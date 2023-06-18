برلماني: هناك كيانات وهمية تحت مسمى الجمعيات الأهلية لا تقم بأي دور

قال النائب جميل حليم عضو لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مشاركة العمل الأهلي أساسية في محاربة الفقر والجهل، والتكامل مع جهود الدولة في التنمية المستدامة.

وأكد خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني ضرورة أن يتم إعفاء الجمعيات الأهلية من نسبة ٧٥ بالمائة من قيمة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه والغاز، أسوة بالكيانات الشبابية.

وأشار إلى ان هناك كيانات وهمية تحت مسمى جمعيات أهلية لا تقوم باي دور على أرض الواقع وعندما تم فتح باب توفيق الاوضاع لم تستطع هذه الجمعيات ان تقدم ما يثبت عملها في العمل الأهلي