تفاصيل مثيرة في الهجوم المروع على مدرسة في أوغندا.. والسيدة الاولى تعلق

أعلنت السلطات في أوغندا تعزيز الامن بشكل كبير وبدء عملية بحث واسعة النطاق بعد ان قام مسلحون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي بمذبحة في مدرسة اودت بحياة أكثر من 40 شخصا، معظمهم من الأطفال، في الجزء الغربي من البلاد بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووفقا لـ "أفريكا نيوز"، قالت السيدة الأولى في البلاد، جانيت موسيفيني، أثناء إفادتها بأحدث التطورات للوضع الحالي، إن الحكومة لا تزال تحقق في الحادث برمته.

وأضافت موسيفيني، التي تتولى أيضا منصب وزيرة التعليم والرياضة في أوغندا، إن الحكومة تحاول من خلال وكالات الأمن متابعة ما حدث بالفعل.

وتابعت : "نعتقد أن العدالة ستسود".

وقال المسؤولون والشهود إن الأسلحة والسكاكين كانت تستخدم في الهجوم المروع في وقت متأخر من الليل.

روى بعض الطلاب عن الحادث الذي وصفوه بأنه مروعا، وقال مومبري إدغار ديدو، الطالب الذي نجا من الهجوم: "لم ننام بعد عندما سمعنا أشخاصا يطرقون بقوة ويقولون: افتحوا، افتح! لم نرد. ثم بدأوا في إطلاق النار على النوافذ والباب. ذهبنا للاختباء تحت أسرتنا على الأرض. مع استمرارهم في إطلاق النار على النوافذ، أصيب أحدنا برصاصة وبدأ في الصراخ: "المساعدة ، تعال وساعدني! عندما لم يتمكنوا من فتح الباب، استمروا في إطلاق النار على النوافذ، ثم أشعلوا النار في مهجعنا بينما كنا في الداخل".

وقال الجيش إنه كان يتابع المهاجمين من القوات الديمقراطية المتحالفة (ADF)، الذين اختطفوا أيضا ستة أشخاص خلال غارة في مدرسة في وقت متأخر من يوم الجمعة قبل أن يفروا نحو جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال مسؤول حكومي إقليمي إنه جرى أيضا خطف 15 طفلاً.

وحملت السلطات الأوغندية الميليشيا المرتبطة بتنظيم داعش، المسؤولية عن المذبحة، التي وقعت ليل الجمعة، في بلدة "مبوندوي" بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر الجيش الأوغندي أنه يتعقب المسلحين وتوعد بالرد على الهجوم.

ووفقًا لتقرير الشرطة، تلقت الوحدات العسكرية تنبيه بـ "هجوم كبير" في المدرسة حوالي الساعة 11:00 مساءً (2000 بتوقيت جرينتش) مساء الجمعة.

وذكر التقرير أنه: "عند الوصول، تم العثور على المدرسة محترقة وعثر على جثث الطلاب ملقاة في الأرض كما تم اقتحام متجر الطعام بالمدرسة".

وأخبرقال أولوم من مبوندوي، قائد عملية الجيش ضد القوات الديمقراطية المتحالفة في أوغندا لوكالة "فرانس برس" أن المخابرات تلقت معلومات بأن القوات الديمقراطية المتحالفة موجوده في المنطقة قبل يومين على الأقل من الهجوم، وسيكون هناك تحقيقا لتحديد الخطأ الذي وقع.

وأضاف ان المهاجمين كانت لديهم معلومات مفصلة عن المدرسة، مشيرا إلى انهم كانوا يعلمون مكان إقامة كلا من الأولاد والبنات.

"هذا هو السبب في أن المتمردين أغلقوا مهجع الأولاد ووضعوا النار عليه. لم يقفل المتمردون قسم الفتيات وتمكنت الفتيات من الخروج ، لكنهم تم قطعهم بالآلات أثناء ترشحهن من أجل الأمان ، وأصيب آخرون بالرصاص ".

وأضاف "هذا هو السبب في أن المتمردين أغلقوا مكان سكن الأولاد ووضعوا النار حوله. ولم يغلقوا قسم الفتيات وتمكنت الفتيات من الخروج.