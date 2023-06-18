نجم الزمالك السابق: فيتوريا له بصمات مع منتخب مصر.. ووصل للتشكيل الأنسب

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني ناجح مع الفراعنة، ولديه الكثير ليقدمه للكرة المصرية ومع الفراعنة.

وقال محمد صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، “روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ناجح مع منتخب مصر وذلك واضح من رؤيته مع المنتخب”.

وأضاف “روي فيتوريا وضع يده وبصماته على اللاعبين، ووصل للتشكيل الأنسب للمنتخب بوجود كبار المنتخب مثل محمد صلاح”.

وتابع:" كنت أتوقع أن لاعبي النادي الأهلي لا تشارك فى مباراة غينيا بسبب خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا قبلها بأيام بسيطة ولكن يحسب للرجل الفوز وسط ذلك الظروف.

ويذكر أن منتخب مصر استطاع التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى كوت ديفوار بعد الفوز أمام منتخب غينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات بهدفين مقابل هدف.