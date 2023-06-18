الحوار الوطني.. خبير تربوي: الحريات الأكاديمية ليست امتيازا للأفراد

أكد الدكتور أيمن مغيث الخبير التربوي، أن الحريات الأكاديمية ليست امتيازا للأفراد ولكن اقتيادا لتعامل الفرد داخل المؤسسات، كما أنها تعد هي شروط ونظام العمل داخل المؤسسات.

دور كبير

وأضاف “مغيث” خلال جلسة الحوار الوطنى ، اليوم الأحد ، أن الجامعة لها دور كبير فى نقل المعارف وأيضا الجامعة مهمتها التأهيل المهني، ودورها انتاج معارف جديدة في العلوم الطبيعية والانسانية

وأكد “الخبير التربوي” أن الحريات الأكاديمية هي الأساس الذي يمكن الجامعة من اداء دورها لخدمة العامة، مؤكدا أن اعلان اليونسكو حدد 3 مجالات للحريات الأكاديمية من حرية النشر والتعبير، ومبدأ إدارة الجامعة لسلطاتها وصلاحياتها.



