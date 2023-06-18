عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحوار الوطني.. خبير تربوي: الحريات الأكاديمية ليست امتيازا للأفراد

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن مغيث الخبير التربوي، أن الحريات الأكاديمية ليست امتيازا للأفراد ولكن اقتيادا لتعامل الفرد داخل المؤسسات، كما أنها تعد هي شروط ونظام العمل داخل المؤسسات. 

دور كبير

 

وأضاف “مغيث” خلال جلسة الحوار الوطنى ، اليوم الأحد ، أن الجامعة لها دور كبير فى نقل المعارف  وأيضا الجامعة مهمتها التأهيل المهني، ودورها انتاج معارف جديدة في العلوم الطبيعية والانسانية

وأكد “الخبير التربوي” أن الحريات الأكاديمية هي الأساس الذي يمكن الجامعة من اداء دورها لخدمة العامة، مؤكدا أن اعلان اليونسكو حدد 3 مجالات للحريات الأكاديمية من حرية النشر والتعبير، ومبدأ إدارة الجامعة لسلطاتها وصلاحياتها.

 

الحوار الوطني الحريات الاكاديمية الأكاديمية التأهيل المهني الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

ترشيحاتنا

بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن مبادرة السلام مع روسيا وأوكرانيا

التليجراف: أوكرانيا لا تستطيع تأكيد وجود رئيس المخابرات العسكرية على قيد الحياة

بئر زمزم.. لماذا سمي بهذا الاسم

بـ700 دولار.. الداخلية: تأشيرة دخول جديدة للأجانب صالحة 5 سنوات

خسائر غير مسبوقة.. أزمة خطيرة تعصف بـ الجيش الأوكراني بعد هجوم كارثي

صفقات أي كلام.. محمد صلاح يفتح النار على إدارة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

هوس الترند.. شاهد عروس تركية تغسل قدم زوجها في حفل الزفاف يثير الجدل

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ