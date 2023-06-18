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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر غير مسبوقة.. أزمة خطيرة تعصف بـ الجيش الأوكراني بعد هجوم كارثي

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأنه سيكون من الصعب على الجيش الأوكراني اختراق الخط الأول للدفاع الروسي، لأن الأوكرانيين فقدوا بالفعل كمية هائلة من المعدات الرئيسية.

وأوضحت الصحيفة أن “الروس يقاتلون في مواقع معدة جيدا وجمعوا كمية كافية من ذخيرة المدفعية، بالإضافة إلى أن لديهم المزيد من الطائرات بدون طيار".

وأضافت: “لم يحقق الهجوم الأوكراني الذي توقعه المؤيدون الغربيون نجاحا كبيرا في كييف، على الرغم من استمراره لمدة أسبوعين، حيث يصعب على الأوكرانيين اختراق خطوط الدفاع الروسية المحمية بـ "بحر من الألغام" والمدفعية الثقيلة والطائرات بدون طيار”.

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وأشارت صحيفة “واشنطن بوست”، إلي أنه "أمر صعب حقا… تم بالفعل تدمير الكثير من المعدات الأوكرانية المصممة لاختراق الدفاع، لذا فإن المرور بكل هذه الألغام سيكون تحديا حقيقيا. وهذا هو الخط الأول من التحصينات”.

وأكدت أن هذا التهديد البري ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهها القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تتعرض لقصف مكثف من قبل المروحيات والطائرات بدون طيار الروسية، دون وجود قوات جوية مناسبة لحمايتها.

كييف الجيش الأوكراني أوكرانيا روسيا

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