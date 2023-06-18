خلال الحوار الوطني.. علي الدين هلال: لم أرى تدخلا في عمل أساتذة الجامعات

علق الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، على المناقشات التي تتعلق بحرية البحث العلمي بالحوار الوطني، قائلا: “نستهدف وضع لبنة تساهم في تطور البلد”.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التي تناقش تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي.

وقال " على الدين هلال"، "اعمل منذ 50 سنة في العمل الجامعي و لم أرى تدخل في عمل الطلاب سواء في عناوين رسائل الماجيستير والدكتوراة الا في أوقات الاضطراب الشديد ولا أعرف حالات تدخل في الرسائل وهناك حرية في تشكيل لجان المناقشات، وحرية في عمل الاساتذة".

وأضاف "مقرر المحور السياسي"، أن المشكلة تتمثل قي اجراءات سفر الاستاذ الجامعي فهي تحتاج اعادة نظر، وأيضا اجراءات دعوة شخص أجنبي يقيم على أرض جمهورية مصر العربية ، وإجراءات عقد مؤتمرات علمية بالتنسيق مع جهات خارجية او الحصول على منح من جهات خارجية تتحقق و لكنها تاخذ وقت اكثر مما ينبغي و يجب ان نحصر الموضوع ما هي القضايا محل الخلاف".

وتابع هلال: "الجامعة لها دور والجهاز الأمني له دور أيضا ويجب أداء كل جهة دورها، طالما نعرف حدوده و لا يجب ان نصور الأمر باعتباره صدام".

واستكمل هلال: " الضوابط لم تكن موجودة قبل ٢٠١١ و هذه أمور مستجدة لها مبررات ودواعى، مضيفا: " الهدف هو مصلحة الجامعات المصرية والمؤسسة الجامعية الوطنية المصرية ولا شك أن الحكومة تستفيد من تمويل البحث العلمي حيث تقلل من امكانية الاستثمار الحكومي في الجامعات.