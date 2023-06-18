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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس محلية النواب يحيل مشروع قانون الجبانات إلى الأزهر الشريف للدراسة

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

أكد الدكتور حسن السيد خليل، ممثل الأزهر الشريف، أهمية التعديلات المطروحة على قانون الجبانات، وذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

 انتقاء أفضل الأماكن لدفن الميت

وقال ممثل الأزهر: “هذه الأطروحة بالتعديلات أصابت كبد الحقيقة، فالله عز وجل كرم الإنسان وحثت الشريعة الإسلامية على انتقاء أفضل الأماكن لدفن الميت، ونظر للإنسان المكرم حيا وميتا”.

وأشار إلى أهمية تعديل مسمى جبانة، والأفضل مسمى مدافن، وكذلك أهمية تنظيم وظيفة من يقوم بعملية الدفن، معقبا: “التعديل لم يوضح ضوابط من يقوم بالدفن ومن يعطيه التصريح وهل مؤتمن على الدفن، ولا بد أن يوضح التعديل من يقوم بالإبلاغ عن المخالفات بعد الدفن في القبور، وهل يتم المتابعة لمواجهة المخالفات والنبش وغيرها، وضرورة أن تأخذ هذه الملاحظات في الاعتبار في التعديلات”.

وتابع خليل: "أرى أن يعرض مشروع القانون على الأزهر الشريف بتعديلاته لعرضه على لجنة لبحثه وابداء الرأي بشأنه".

وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: “يحال مشروع القانون إلى الأزهر الشريف لدراسته وإرسال الرد بشأن كتابة، كما أكد رئيس اللجنة أهمية الاستماع إلى رأي الكنيسة بخصوص مشروع القانون”.

من جانبه، قال اللواء حمدى الجزار؛ مستشار وزير التنمية المحلية، إنه لا بد أن يكون هناك وقفة بالنسبة لحرمة الموتى والحفاظ عليها وعدم انتهاكها.

فيما قال المستشار إسلام الشامي، المستشار القانوني بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة توافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه يمس كل مواطن مصري، وسيكون لديها ملاحظات بشأن ضبط صياغة التشريع فى بعض المواد.

كما أكد المستشار محمود السعيد عويس، ممثل وزارة العدل، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

الإدارة المحلية اجتماع لجنة الادارة المحلية التنمية المحلية الازهر الشريف الشريعة الإسلامية المستشار القانوني النائب أحمد السجيني

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