علاء عابد: الدور المصري يتعاظم عالميا بفضل جهود الرئيس السيسي

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، أن مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في وفد المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، تعكس تعاظم الدور المصري عالميا وأفريقيا وإقليميا بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية واستعادة مكانة مصر أفريقيا، ما مكنها من لعب دورا عالميا واستعادة مكانتها إقليميا.

وقال عابد، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، الأحد، إن المبادرة تعكس السياسة المصرية التي انتهجها الرئيس السيسي، والتي أعلنها خلال كلمته في القمة الأخيرة "للكوميسا" وهو انتهاج سياسة الحلول السلمية والحوار وليس الحروب والصراعات.

وأضاف أن المبادرة جاءت في توقيت مهم في ظل استمرار آثار الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على كل دول العالم وبشكل أكبر على الدول الأفريقية بعد موجة التضخم الكبرى التي أثرت في الدول النامية بشكل كبير وانقطاع خطوط الإمداد، ما أضر اقتصاديات دول القارة الأفريقية والشرق الأوسط بشكل كبير.

وثمن علاء عابد المشاركة المصرية الفاعلة سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مع الوفد الذي زار العاصمة الأوكرانية "كييف"، والتقى بالرئيس الأوكراني وهي المبادرة الأكبر لتسوية الأزمة في ظل المصالح المشتركة بين الأطراف المختلفة والدول الأفريقية.

وأوضح أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت على معظم من دول العالم وعلى مصر والدول الأفريقية بشدة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي، ولا سيما أن صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح تمثل 23% من الإنتاج العالمي، ما يشكل خطورة واضحة على دول أفريقيا ومصر حال استمرت الأزمة لفترة أطول، لذلك أولتها مصر منذ البداية اهتماما فائقا ودعت إلى سرعة إنهاء الصراع.

وأشاد عابد بدور وجهود مصر لتحقيق السلام عبر جهد أفريقي مشترك، في جميع الأزمات والملفات المختلفة والصراعات أفريقيا وإقليميا وعالميا بما يعكس مكانة مصر.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى، وزير الخارجية، في وفد المبادرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولى وفد مصر، نيابة عن الرئيس السيسى، فى الزيارة التى يقوم بها الوفد لكل من أوكرانيا وروسيا.

فيما يضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلاً عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.