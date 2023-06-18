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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنتمي للحقبة الآشورية.. إيطاليا تعيد لوحة مسمارية عمرها 2800 عام للعراق.. فيديو

اللوحة
اللوحة

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”، فيديو يرصد قيام السلطات الإيطالية  بإعادة لوحة مسمارية عمرها 2800 عام تعود إلى الحقبة الآشورية إلى العراق.

وأشارت يورونيوز عربي إلى أن رئيس الهيئة العامة العراقية للآثار والتراث ليث مجيد حسين أوضح أن اللوحة تحمل ألقاب الملك شلمنصر الثالث ووالده آشور ناصربال الثاني وجده، كما يذكّر ببناء الزقورة، وهو مبنى ضخم في منطقة نمرود بمحافظة الموصل.


وأوضحت الفضائية أن العراق كشف اليوم الأحد عن لوحة حجرية مسمارية عمرها 2800 عام أعادتها إيطاليا، في ظل مساعي بغداد لاستعادة الآثار المنهوبة من أراضيها الزاخرة بالمواقع الأثرية.

ويحمل اللوح شارة شلمنصر الثالث، الملك الآشوري، الذي حكم منطقة نمرود في شمال العراق من 858 إلى 823 قبل الميلاد.

ولا تزال ظروف وصول اللوح إلى إيطاليا غير واضحة، لكن السلطات الإيطالية أعادت القطعة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد خلال زيارة له إلى مدينة بولونيا في 14 يونيو الحالي.
 

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