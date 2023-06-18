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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في إطلاق نار بـ أمريكا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أسفر إطلاق نار بالقرب من مركز تسوق في ويلوبروك بولاية إلينوي الأمريكية، اليوم الأحد، عن إصابة ما لا يقل عن 20 شخصا ومقتل شخص واحد، وفقاً للشرطة الأمريكية.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال إريك سوانسون، نائب رئيس شرطة مقاطعة دوباج، إن الشهود سمعوا العديد من الطلقات النارية قبل وقت قصير من الساعة 12:30 صباحًا في المنطقة التي كان يحدث فيها تجمع كبير”.

وأضاف سوانسون، أن “تقارير الشهود الأولية والضحايا تشير إلى إصابة 20 شخصًا على الأقل بأعيرة نارية”، مؤكدا وفاة أحد الضحايا.

وقال سوانسون: “الدافع وراء هذا الحادث غير واضح ولا يزال هذا تحقيقًا نشطًا".

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أظهر مقطع فيديو ساحة انتظار السيارات مليئة بالحطام وشريط الشرطة في ويلوبروك، على بعد حوالي 20 ميلاً جنوب غرب شيكاغو.

قال شاهد، كريج لوتي ، لشبكة “FOX32” شيكاجو: “كانت الفوضى”.

ووصف شهود آخرون الاختباء من أعيرة نارية أثناء التجمع.

ولاية إلينوي ويلوبروك أمريكا اطلاق نار

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