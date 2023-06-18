إحالة أوراق شابين للمفتي أنهيا حياة عجوز بالغربية

قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله بمحافظة الغربية منذ قليل في محاكمة المتهمين بقتل عجوز مسن بقصد السرقة والتخلص من جثته في إحدى الترع بدائرة مركز المحلة بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي والنطق بالحكم بجلسة 15 يوليو القادم.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغا بتغيب مسن عن منزله، بدائرة قسم ثالث المحلة، عقب خروجه من صلاة العشاء، والعثور على جثته في مصرف قرية نمرة البصل بدائرة مركز المحلة.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وخلال جهود البحث تبين العثور على جثة مسن وبها إصابات ظاهرية وطعنات متفرقة في أنحاء الجسم، وملقاة في مصرف قرية نمرة البصل بدائرة مركز المحلة، وبالبحث في محاضر التغيب، تبين تطابق مواصفات جثة المسن مع أحد بلاغات التغيب، وتم تحديد هوية المجني عليه ويدعى "م. ع" 66 عاما، ومبلغ بتغيبه منذ 4 أيام .

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وهما متهمان استدرجا المجني عليه بحجة الاتفاق للقيام بأعمال نقل مواد بناء، وتعديا عليه بأسلحة بيضاء، ولم يتركاه إلا جثة هامدة، وسرقا أمواله وتخلصا من جثته بإلقائها في الترعة.

وبتقنين الإجراءات اللازمة وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهمين، وهما سمكري دراجات، والثاني مكوجي، وهما يستأجران محلات بجوار منزل المجني عليه، واستدرجا القتيل بمساعدة زميلهما بقصد قتل وسرقة ما بحوزة المجني عليه من أموال حيث كان يضع تحويشة العمر في جوربه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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