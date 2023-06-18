الغرفة التجارية تفجر مفاجأة عن أسعار ملابس العيد

أكدت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار ملابس عيد الأضحى المبارك 2023 تتناسب الفئات الاجتماعية المختلفة.

وأضافت هيكل، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأحد، أن أسعار الملابس شهدت زيادة بنحو 20% مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، لافتة إلى أن هناك تتنوع في أسعار الملابس داخل المحال التجارية لتناسب احتياجات جميع الفئات.



وتابعت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الاقبال علي شراء ملابس العيد الاضحي دائما تقل عن عيد الفطر كل عام.







