قوائم التخفيضات الجمركية على طاولة النواب.. وبرلمانيون: تدعم التكامل المصري مع القارة الافريقية.. ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي

برلماني:قوائم التخفيضات الجمركية تدعم التكامل مع الأشقاء الأفارقة وتعزز القدرة التنافسية الصناعية

قبل مناقشته بالنواب.. برلمانية قرار التخفيضات الجمركية يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي

خبير اقتصادي: قوائم التخفيضات الجمركية تدعم التكامل المصري مع القارة الافريقية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الأربعاء القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية.



واكد نواب البرلمان على أهمية هذه التخفيضات ودورها في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول القارة، تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية.

وأوضح النواب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه بموجب هذا القرار سيكون هناك خفض للرسوم بشكل تدريجي مبينين دوره في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وازالة العوائق امام التجارة وتيسيرها، وتعزيز التنمية المستدامة.

وعلق النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة على الاتفاقية الدولية بشأن الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية الـAFCFTA في الجريدة الرسمية، والتي من المرتقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأنها بالجلسة العامة خلال هذا الأسبوع.

وقال نظير في تصريحاته لـ صدى البلد أن الانفتاح على أفريقيا كان حلم والرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم في تحقيقه، منوها أن دول القارة الإفريقية من أغنى دول العالم لوجود الثروات بها ولكنها غير مستغلة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان له دور كبير في انفتاح مصر على أفريقيا مجددا أثناء توليه رئاسة الاتحاد الافريقي الفترة السابقة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرار التخفيضات الجمركية يأتي بالتزامن مع التطور ًالملحوظ في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة السمراء، منوها أنه من شأنه تحفيز التعاون وانماءه بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للجميع.

ونوه النائب إبراهيم نظير أن هذه الاتفاقية بها ثلاث قوائم، وهي السلع غير الحساسة، والسلع الحساسة، والسلع المستثناة، مشيرا إلى أن الدعم الجمركي سيكون من شأنه تخفيف العقبات وتقليل الروتين الحكومي بما يهدف في النهاية تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية.

واستطرد عضو خطة النواب مبينا أهمية هذا القرار في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وازالة العوائق امام التجارة وتيسيرها، وتعزيز التنمية المستدامة.

وقالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة اللجنة المشتركة أعدت تقريرا بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية الـAFCFTA في الجريدة الرسمية، والتي من المرتقب مناقشته بالجلسة العامة خلال هذا الأسبوع.

وتابعت الكسان في تصريحاته لـ صدى البلد أن هذا القرار في غاية الأهمية لدوره الكبير في فتح اسواق جديدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل مع القارة الأفريقية وجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وازالة العوائق امام التجارة وتيسيرها، وتعزيز التنمية المستدامة.

ونوهت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هذا القرار سيكون بموجبه وضع تخفيضات على مراحل، فهي متعلقة بتحرير العلاقة والتخفيض التدريجي للرسوم ووضع الية لرصد الحواجز غير الجمركية وازلتها تدريجيا في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية بها ثلاث قوائم، وهي السلع غير الحساسة، والسلع الحساسة، والسلع المستثناة، كما وضع له ملاحق بروتكول لتسوية المنازعات، ووضع إجراءات عمل فريق التحكيم يتضمن الإجراءات التي يجب اتباعها من فريق التحكيم عند نظر نزاع بعينه ومنها مداولات الفريق السرية وتقديم المذكرات وتنظيم جلسات الاستماع الخاصة بالأطراف والاستعانة بالخبراء،وايضا مراجعة مجموعات الخبراء والتي تتضمن أحقية اللجوء الى طلب الخبراء للحصول على المعلومات الخاصة بالنزاع المعروض عليهم.

كما وضع مدونة سلوك المحكمين والاعضاء بفريق التحكيم والخاصة بالالتزامات التي يجب على المحكمين اتباعها ومنها الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقية ، والافصاح عن اى مصالح شخصية في النزاع ، استقلال وحيادية المحكمين والتزام المحكمين بالسرية.

وأكد الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي على أهمية قرار رئيس الجمهورية بشأن نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ "AFCFTA" والذي من المقرر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال هذا الاسبوع، لدوره الهام في تخفيف القيود ودعم وإجراءات الحماية الجمركية أمام تدفق السلع والخدمات.

وقال العمدة في تصريحاته لـ صدى البلد أن قوائم التخفيضات الجمركية من الاتفاقيات الهامة التي تدعم التكامل المصري مع القارة الافريقية وتدعم انتشار السلع، لافتا النظر إلى أنها تأتي في ظل الانفتاح المصري الكبير على السوق الأفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وقال الخبير الاقتصادي ان الاتفاقية تحدثت عن القوائم والتي تم تقسيمها لثلاث قوائم، هما قائمة السلع غير الحساسة والتي تضم عدد كبير من البنود التعريفية وتقوم الدول النامية بتحريرها خلال خمس سنوات اما الدول الأقل نموا فتقوم بتحريرها على 140 أعوام.

وتابع ان القائمة الثانية هي قائمة السلع الحساسة ونسبتها ضئيلة جدا مقارنة بالسلع غير الحساسة، أما القائمة الثالثة فهي قائمة السلع المستثناة وتضم %3 من الخطوط التعريفية بحيث لا تتجاوز نسبة 10 % من اجمالي قيمة الواردات البينية الأفريقية على أن يتم مراجعتها بصورة دورية كل 5 سنوات.

واكد الخبير الاقتصادي دكتور كريم العمدة ان هذه القوائم السابق ذكرها تأخذ في اعتبارها مدخلات الإنتاج بالسوق المحلي وايضا الحصيلة الجمركية، مشيرا إلى أن التخفيضات الجمركية من الأمور التي يكون لها أثر مالي.