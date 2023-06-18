أرقام خيالية لتريزجيه وكهربا ومفاجأة لمصطفى فتحي بعد فوز منتخب مصر

علق الناقد الرياضى خالد طلعت بعد تألق كل من كهربا ومصطفى فتحي وتريزيجيه في المباراة الودية التي اقيمت مساء اليوم بإستاد القاهرة والتي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة علي منتخب جنوب السودان.



وتابع طلعت عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا :

‏أرقام خيالية لـ محمود كهربا منذ عودته من الايقاف

شارك مع الأهلي ومنتخب مصر اجمالا في 1422 دقيقة لعب.

سجل 13 هدفا ، وصنع 6 أهداف أي انه ساهم في 19 هدف بمعدل مساهمة هدف كل 75 دقيقة !!!



وأكد طلعت ‏أن مصطفى فتحي (29 سنة) يسجل أول هدف دولي له في تاريخه بقميص منتخب مصر !!!

مصطفى فتحي لعب من قبل مع المنتخب 18 مباراة دولية باجمالي 740 دقيقة لعب دون أن يسجل أي هدف !!!



وأضاف ‏رقم قياسي عالمي لمحمود حسن تريزيجيه

أخر 7 مباريات خاضها مع طرابزون سبور ومنتخب مصر لعب 504 دقيقة سجل 6 أهداف وصنع 6

ساهم في 12 هدف في 7 مباريات بمعدل هدف كل 42 دقيقة

اجمالا الموسم الحالي أفضل مواسمه طوال تاريخه سجل 16 هدفا وصنع 12 هدفا باجمالي مساهمة في 28 هدف



فاز منتخب مصر على نظيره جنوب السودان بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة الودية المقامة التى جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي.

سجل مصطفي فتحي هدف التقدم لمنتخب مصر أمام جنوب السودان من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19.

وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني من تسديدة قوية بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه لينفرد بمرمي جنوب السودان في الدقيقة 45.

ونجح محمود تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72 من رأسية رائعة داخل منطقة الجزاء.