فيتوريا يحقق أفضل انطلاقة لمدير فني لمنتخب مصر آخر 40 عاما



علق الناقد الرياضى خالد طلعت علي فوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة علي منتخب جنوب السودان في المباراة الودية التي اقيمت مساء اليوم بستاد القاهرة الدولي.



وتابع طلعت قائلا : ‏روي فيتوريا يحقق أفضل انطلاقة لمدير فني لمنتخب مصر في أخر 40 عاما

7 مباريات : 7 فوز - 0 تعادل - 0 هزيمة

سجل 19 هدفا - دخل مرماه هدفين فقط .



فاز منتخب مصر على نظيره جنوب السودان بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة الودية المقامة التى جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي.

سجل مصطفي فتحي هدف التقدم لمنتخب مصر أمام جنوب السودان من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19.

وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني من تسديدة قوية بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه لينفرد بمرمي جنوب السودان في الدقيقة 45.

ونجح محمود تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72 من رأسية رائعة داخل منطقة الجزاء.