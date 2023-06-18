جابر القرموطي: عملت بجريدة الحياة الدولية وأسامة غزالي كان واسطتي

قال الإعلامي جابر القرموطي، أنه لم يتجه مباشرة إلى جريدة الأهرام كأول محطة له في حياته، و أنما تعتبر جريدة "الحياة الدولية" هي بدايته في عالم الصحافة.

و نوه جابر القرموطي، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دي ام سي"، إلى أن الدكتور "أسامة الغزالي" هو أول من توسط له في الصحافة و علمه كيفية صياغة حياته بعالم الصحافة، موضحا أن تدريبه أستمر لمدة عامين.

و أضاف جابر القرموطي، انه تعلم أسرار و ملامح الصحافة من أحد العاملين بالديسك و هو "شريف رياض"، منوها إلى أنه تعلم على يد العديد من عمالقة الصحافة، الذين أفادوه من خبراتهم في هذا المجال .

و لفت، إلى أنه ظل ينمي و يطور من ذاته لمدة لا تقل عن 9 سنوات حتى وصل و عمل بجريدة "الأهرام" و التي تعتبر من أهم محطات حياته.

