رئيس اتحاد شباب العمال: مصر عبرت 3 محن كبرى بفضل حكمة السيسي

قال عبد العزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال، إن طبقات المجتمع المصري قبل انعقاد الحوار الوطني كانت في حاله من التشتت، لكن الحوار الوطني استطاع أن يجمع كافة طبقات المجتمع على طاولة واحدة وعلى قلب رجل واحد.

وأضاف عبد العزيز خلال كلمة له بالجلسة الثانية لمناقشة قضية العمل الأهلي في مصر (قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أمام العمل الأهلي) المندرج على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي عقدت مساء الأحد 18 / 6 / 2023، إن الجميع يعبر عن وجهة نظره دون تخوفات وبصدر رحب من الآخرين،

وتحدث هبد العزيز عن الحرف اليدوية التي ينفذها اتحاد شباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة والتي استهدفت 5000 شاب وفتاة لتعليمهم الحرف اليدوية بهدف تنمية القطاع الخاص، وتسليط الضوء على العمالة غير المنتظمة وكيفية خلق عمل جديد في شارع المصري، كما سلط الضوء على الإيجابيات التي تحدث اتحاد في شباب العمال.

ولفت عبدالعزيز، إلى أن مؤسسات الدولة المصرية استطاعت أن تعبر الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، رغم ما واجهته من محن ثلاث تمثلت في جماعة الإخوان وجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وهذا يرجع لوجود قائد حكيم مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس اتحاد شباب العمال إلى أن الرئيس السيسي وجه بحزمة من قرارات الحماية الاجتماعية في ظل هذه الأزمات بهدف دعم المواطن المصري والتخفيف عن كاهله من خلال زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور.

واختتم عبد العزيز، أن اتحاد شباب العمال استطاع أن يدرب 5000 شاب وفتاة على الحرف اليدوية بأكثر من 15 حرفة، ووفر أكثر من 3000 فرصة عمل بالتعاون مع المديريات القوى العاملة بالمحافظات، وسلط الضوء على توافر الدورات التدريبية على الحرف المتعددة لاكتساب خبرات متعددة في سوق العمل.