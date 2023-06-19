رئيس مركز معلومات تغير المناخ يكشف تأثير التغير المناخي علي المحاصيل الزراعية.. فيديو

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، تأثير التغير المناخي علي المحاصيل الزراعية، مؤكدا أن قطاع الزراعة أهم القطاعات المعرضة للتأثير بالتغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "التغيرات المناخية أحيانا تكون إيجابية لبعض المحاصيل وسلبية لمحاصيل أخرى؛ أحيانا تأتي فترة حساسة من عمر المحصول ويحدث اختلاف في المناخ".

وأوضح: "نمر بأجواء غريبة على الزراعة وعلى كل شيء؛ الجو تغير بصرف النظر عن الحرارة ولكن المشكلة في بديات ونهايات الفصول والتذبذبات الحرارية غير العادية وهو ما يؤثر على المحاصيل الموجودة بدون استثناء".

وأشار: "محصول المانجو على سبيل المثال من المحاصيل الاستوائية وهو ما يعني أنه يحتاج لمناخ استوائي بدون أي تذبذبات؛ وأحيانا تكون التغيرات المناخية مناسبة للقمح ولكن تكون مناسبة أيضا لمرض يصيب القمح؛ الأجواء التي تغيرت غيرت كثير من الأشياء".