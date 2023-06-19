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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني سعيد: ما السر وراء ضغط بيراميدز في مبارياته؟

صدى البلد

 

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن خوض منتخب مصر مباراة ودية أمام جنوب السودان، كانت إيجابية وحصل على الاستفادة منها رغم عدم قوتها.

وأضاف سعيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مصطفى فتحي قدم أداءً مميزًا مع الفراعنة، يؤكد استمرارية تفوقه مؤخرًا مع فريقه.

وأشار إلى أن بيراميدز سيخوض مباراة أمام الاتحاد السكندري في كأس مصر يوم 22 يونيو المقبل، وهو أمر غريب وغير مبرر في ظل مشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم، موضحًا أنه لا بد من تأجيل المباراة بسبب الضغط.

وواصل هاني سعيد، أن بيراميدز يفقد 2 من أهم لاعبيه المنضمين إلى المنتخب الأولمبي رغم أن مبارياته ليست ضمن الأجندة الدولية، وكان من الممكن أن يرفض النادي انضمامهم للمشاركة في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب.

وتساءل هاني سعيد، عن سبب ضغط بيراميدز في المباريات، خاصة وأن الأجندة الدولية تنتهي يوم 21 يونيو، في حين أن فريقه سيخوض مباراة في اليوم التالي مباشرة، أي أنه سيفقد لاعبيه الدوليين.

https://www.youtube.com/watch?v=62lbniDLC5k

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