عامر حسين: نتائج المنتخب في أمم إفريقيا لن تؤثر على مستقبل فيتوريا

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه من الضروري إعداد المنتخب بشكل قوي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب الأول مقتنع باللاعب المصري وإمكانياته بشكل كبير.

وأضاف عامر حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن منتخب مصر سيخوض مباراة إثيوبيا بدون ضغوط بعد ضمان التأهل إلى كأس أمم إفريقيا، إلا أنه سيلعب على الفوز بسبب التصنيف.

وأشار إلى فيتوريا ذكي للغاية وخاض مباراة جنوب السودان للتقدم في التصنيف، وكذلك تجربة بعض العناصر التي شاركت في المباراة، بينما يبحث عن منتخب قوي لمواجهته قبل ملاقاة إثيوبيا.

وأوضح أن اتحاد الكرة سيختار المنتخب المناسب فنيًا وماديًا ليلتقي مع منتخب مصر، بشرط أن يكون بقرار من فيتوريا الذي يحصل على الحرية كاملة ويعمل بأريحية شديدة دون التدخل في عمله، ويلعب جميع المباريات رسمية كانت أو ودية بغرض الفوز.

وواصل تصريحاته، أن منتخب مصر سيخوض بطولة كأس أمم إفريقيا، بغرض التتويج بها، وهو الهدف بالنسبة لفيتوريا، بخلاف أن تاريخ الفراعنة في البطولة يُجبر على ذلك كونه مرشح أول رغم أن النتائج فيها لن تؤثر على مستقبل المدرب، موضحًا أن اتحاد الكرة اتفق مع فيتوريا على التأهل لكأس العالم.

واستطرد عامر حسين «ننوي مطالبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنحنا فرصة حتى منتصف يوليو لإرسال أسماء الفرق المشاركة في بطولات إفريقيا الموسم المقبل، والدوري ينتهي تمامًا يوم 25 يوليو المقبل، بينما هناك تنسيق مع فيتوريا حول انطلاق الموسم الجديد».

واستكمل «اطمئن كل الأندية المهددة بالهبوط، أن الأمور على ما يُرام واللي هيقعد السنة دي هيقعد بدراعه مش بطريقة تانية، وبالنسبة للمراهنات بنتعامل معها بشكل حازم، لكن مفيش أي حالة عندنا في مصر بالدوري الممتاز تمامًا ولو حصل هنبلغ مباحث الإنترنت وهما بدورهم بيتابعوا، وبالنسبة للقسم الثاني تحدث بطريقة معينة وقد تكون حالات فردية».

واختتم عامر حسين «فكرة انسحاب الأندية من المباريات هذا الموسم غير مرغوب فيه، والقرار في يد حكم المباراة بأن يحسم أمره بعد 5 دقائق فقط ويعتبر الفريق منسحبًا حال تهديده، لأن اللائحة قوية وواضحة ولا بد من تطبيقها، واستفسار فيفا عن احتفال أفشة وصل إلى الأهلي وليس اتحاد الكرة، والأمر عاديًا وإذا احتاج التوضيح سيحدث ذلك».

https://youtu.be/39fL9_BLEnw

https://youtu.be/wm-RtNGoq4g

https://youtu.be/wbPn_r9OWqI

https://youtu.be/ljFEQzAGBH8

https://youtu.be/FuEfBWbNBH0