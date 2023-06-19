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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأوكرانية: الدفاع الألمانية تكشف المتورط في تفجير خط أنابيب الأمونيا تولياتي-أوديسا

أوكرانيا وروسيا
أوكرانيا وروسيا

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، أن وزارة الدفاع الألمانية لا تستبعد أن تكون أوكرانيا وراء تفجير خط أنابيب الأمونيا تولياتي-أوديسا.

 

وقالت الصحيفة الألمانية نقلا عن خبراء في وزارة الدفاع، إن القوات الأوكرانية تقوم بأعمال تخريبية خلف خطوط التماس من أجل إضعاف القوات الروسية، لافتة إلى أنه لا يمكن استبعاد مشاركة الجانب الأوكراني في تفجير خط أنابيب تولياتي-أوديسا.

 

ويشير خبراء وزارة الدفاع الألمانية في تقرير الصحيفة، إلى أن خط الأنابيب يقع في المنطقة التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، حيث اعتبروا أن روسيا مهتمه باستئناف تشغيل خط أنابيب الأمونيا الذي كان متوقفا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة تخريبية أوكرانية فجرت في يوم 5 يونيو خط أنابيب الأمونيا "تولياتي-أوديسا" في مقاطعة خاركوف، حيث شيد الخط أواخر السبعينيات، ويضخ سنويا قرابة الـ 2.5 مليون طن من المواد الخام.

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