مفاجأة عن حقيقة توقيع سيف جعفر للزمالك

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن النادي الأهلي يحتاج لمهاجم صريح، ولذلك من الصعب التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله في ظل وجود علي معلول.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: مصر تعاني من أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيمن وكذلك الأيسر، وهي الأزمة التي تحدث عنها كارلوس كيروش في وقت سابق، واعتمد على امام عاشور في اليمين، بعد إصابة اكرم توفيق".

وأضاف: "الافضل للنادي الأهلي هو تصعيد ظهير أيسر أو ضم لاعب مصري، ولا أفضل ضم اجنبي في وجود معلول، هناك مواهب كثيرة في مصر لا يتم الاعتماد عليها".

وواصل: "يجب على الاندية اعطاء اللاعبين الشباب فرصة المشاركة في المباريات، هناك لاعبين تحتاج فقط للخبرات، ومروان عطية جاء للأهلي ولعب مباشرة لأنه خامة جيدة، لو بحثنا عن المواهب سنجد عناصر كثيرة موجودة في مصر".

وأكد: "الاعتماد على الأجانب في مراكز معينة يقلل فرصة الظهور للاعبين المصريين، عندما تعاقدنا مع حراس اجانب، اختفى الحراس المصريين".

وأتم: سيف جعفر لم يوقع لنادي الزمالك حتى الآن على عقود التجديد".