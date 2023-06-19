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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرف التجارية: إزالة التعريفات الجمركية سيدمج مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة

صدى البلد

قال الدكتور علاء عز عضو مجلس الأعمال المصرى السودانى والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إن وجود اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية ومع تفعيلها تحظى المنتجات بمعاملة تفضيلية تجعلها أكثر قوة وتنافسية، ومن خلال إزالة التعريفات الجمركية ستنال معاملة أفضل.


وحول الأفق الزمني المتوقع لتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية بعد اتخاذ خطوة جديدة نحو دمج مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة  قال عز فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”  إنه تم الاتفاق على توقيع  بروتوكولين فى اطار الاتفاقية  أولهما يتعلق بالتجارة الرقمية؛ والذي يقدم فرصة فريدة لإفريقيا لتحقيق الشمول الرقمي والمالي، والثاني يتعلق بالنساء والشباب في التجارة، على أن يتم إعلان نتائج التفاوض بشأنهما ، الامر الذى يتطلب ضرورة الإسراع بتطبيق الاتفاقية.

وأشار الى أن مواجهة أزمة ديون دول القارة لن تتحقق إلا بتسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، لافتا الى ان الأزمات العالمية الأخيرة  بدا من جائحة كورونا ، مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية كشفت تركيز لسلاسل التوريد في منطقة أو اثنتين من العالم، بينما توفر الاتفاقية الفرصة للقارة لتكون جزءا من سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح عز أنه لم تكن السوق الإفريقية المشتركة سوى حلم لدى المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية لتتحول الآن إلى ضرورة، إذ لا تزال نسبة التجارة البينية الإفريقية عند نسبة 16%، بينما تبلغ نسبتها مع بقية العالم 86%.

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