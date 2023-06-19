استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد الشاب خالد عزام درويش (21 عاما) متأثرا بجروحه بالرصاص، وإصابة 22 أخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 7 إصابات، إحداها حرجة لفتاة أصيبت برصاصة في الرأس، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نُقلت 14 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة، وأُعلن لاحقا عن استشهاد أحد المصابين.