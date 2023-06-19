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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تركيبة سحرية.. روشتة هاني الناظر للالتهابات الجلدية في الصيف

صدى البلد

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس معهد البحوث سابقا روشتة لعلاج التهابات الصيف. 

وقال الناظر في منشوره " شكلنا كدة داخلين علي صيف ساخن بزيادة وبناء عليه عاوز افكر حضراتكم بأهمية الحفاظ علي مناطق معينة بالجسم بشكل جاف تماما ودائما وهي مناطق الثنايا مثل تحت الابط والصدر والبطن عند أصحاب الوزن الثقيل وبين أصابع القدمين وبين الفخذين وهذا  لان وجود عرق او مياه في هذه المناطق يؤدي لنمو مجموعة من الفطريات التي تؤدي لالتهابات شديدة ومؤلمة جدا عموما وعلي سبيل الاحتياط اذا حدثت مثل هذه الالتهابات يمكنكم تحضير هذه التركيبة الآمنه تماما والخالية من الكورتيزون في الصيدليات القريبة منكم  وعند استعمالها ترج جيدا ويدهن بها المكان المصاب مرتين او ثلاثة يوميا وتصلح ايضا لعلاج التهابات الحفاظات وربنا يحفظ   

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