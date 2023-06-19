نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لفستان بوسي.. ووفاة شيف لبناني شهير بأزمة قلبية.. وروشتة للالتهابات

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

فستان الريش.. سعر صادم لإطلالة بوسي تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة بوسي علي صفحتها الشخصية إنستجرام صورا لجلسة تصوير جديدة لها على هامش إحيائها إحدى الحفلات.

وظهرت الفنانة بوسي بفستان لونه بنفسجي مزين بأكمام من الريش طبيعي بأكمام طويلة واسعة ويكشف عن ساقها، من Nervi Donna، وسعره 66 ألف جنيه مصري.

تركيبة سحرية.. روشتة هاني الناظر للالتهابات الجلدية في الصيف

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس معهد البحوث سابقا روشتة لعلاج التهابات الصيف.

وقال الناظر في منشوره " شكلنا كدة داخلين علي صيف ساخن بزيادة وبناء عليه عاوز افكر حضراتكم بأهمية الحفاظ علي مناطق معينة بالجسم بشكل جاف تماما ودائما

إذا كنت تستعدين لأكلات العيد نقدم لكي اليوم طريقة عمل الممبار بالخطوات:

المكونات

ممبار مغسول ومنظف – كيلوجرام

أرز مصري مغسول ومصفى – كيلوجرام

وفاة شيف لبناني شهير بـ أزمة قلبية حادة

توفي الشيف اللبناني الشهير رمزي شويري، مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ 52 عامًا، بعد تعرضه لـ أزمة قلبية حادة.

اشتهر الشيف رمزي بفقرات الطبخ التي قدمها على تلفزيون المستقبل في التسعينيات.