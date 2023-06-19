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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة ودية | أهلي مدينة نصر يستقبل بعثة منتخب ماليزيا للكاراتيه

صدى البلد

استقبل النادي الأهلي بعثة منتخب ماليزيا للكاراتيه قبل إقامة مباراة ودية بين الطرفين.

كان في استقبال بعثة متتخب ماليزيا الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي.

وحرص مهند مجدي على الترحيب ببعثة المنتخب الماليزي، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكافة المؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها.

وأعرب المدرب المصري تامر عبد الرؤوف، مدرب منتخب ماليزيا للكاراتيه، عن سعادته بتواجده في النادي الأهلي، مؤكدًا أنه حرص على إقامة معسكر الإعداد في مصر نظرًا للخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في لعبة الكاراتيه.

ووجه تامر عبد الرؤوف الشكر للنادي الأهلي على استقبال منتخب ماليزيا وإقامة مباراة ودية مع فريق الكاراتيه، مؤكدًا أن تاريخ الأهلي في اللعبة كبير للغاية، وسيسهم في إكساب الخبرات للاعبي المنتخب الماليزي خلال الفترة المقبلة.

 

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