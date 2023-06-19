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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أم تثير الجدل عبر السوشيال ميديا بفقدانها أكثر من نصف وزنها| شاهد

صدى البلد

أثارت أم  تدعى كارلا لويز  وتبلغ من العمر 50 عاما الكثير من الجدل لخسارتها  أكثر من نصف وزنها لتبدو في العشرينات من عمرها مرة أخرى بعد معاناتها  من وزنها الزائد  أثناء انقطاع الطمث؛ مما أثر أيضًا على صحتها.

أشارت كارلا أنها قامت  بجراحة إنقاص الوزن وتمكنت من الحفاظ على الوزن من خلال ممارسة التمارين بانتظام وتغيير نمط الحياة.


وفقا لموقع أكسبريس لفتت كارلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن فترة  الإغلاق خلال ذروة الإصابات بفيروس كورونا  ، بدأت تلاحظ زيادة وزنها ، وبدأ يؤثر على صحتها العقلية ووجدت صعوبة كبيرة في إنقاص الوزن من خلال الوسائل التقليدية .


قررت كارلا إجراء جراحة إنقاص الوزن بعد رؤية صديق حقق "نتائج رائعة"   وتنتقل من مقاس 20 إلى مقاس ثمانية في 18 شهرًا فقط.
وقالت: بعد فقدان الوزن "شعرت حقًا وكأني استعدت حياتي، أصبحت شخصًا أكثر صحة وسعادة ويمكنني العودة إلى القيام بأشياء أحبها مثل الرقص وصعود التلال".

تمكنت كارلا من الحفاظ على الوزن المطلوب من خلال ممارسة الرياضة بانتظام والرقص والبقاء نشطة ، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات على أسلوب حياتها ونظامها الغذائي.

وأوضحت: "يقول بعض الناس إن جراحة إنقاص الوزن مثل الغش ، وأنها تأخذ الطريق السهل. لكن هذا بعيد كل البعد عن أن يكون الخيار السهل ، عليك تعديل خيارات أسلوب حياتك وعاداتك في تناول الطعام والشراب وموقفك من الطعام.

 

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