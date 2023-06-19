الكرملين يكشف سبب رفضه مساعدة الأمم المتحدة في مناطق الفيضان بأوكرانيا

أعلن الكرملين رفض موسكو مساعدة الأمم المتحدة في مناطق الفيضانات بخيرسون لأسباب أمنية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن قرار روسيا برفض مساعدة الأمم المتحدة في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية، التي غمرتها الفيضانات في أعقاب انهيار سد كاخوفكا، كان مدفوعا بمخاوف أمنية و "فروق دقيقة أخرى".

وقالت الأمم المتحدة، أمس الأحد، إن موسكو رفضت عروضها للمساعدة حيث أجبرت المياه الملوثة وارتفاع قتلى الفيضان السلطات على إغلاق الشواطئ في جنوب أوكرانيا.

وتسبب انهيار السد، الذي تسيطر عليه موسكو، في 6 يونيو في فيضانات عارمة في جميع أنحاء جنوب أوكرانيا والأجزاء التي تسيطر عليها الروسية في منطقة خيرسون، مما ادى إلى تدمير المنازل والأراضي الزراعية ، وقطع الإمدادات للمقيمين.