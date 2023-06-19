تاريخ غني.. أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته للصين

شارك أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، عدة صور من زيارته لبكين، وذلك عبر حسابه علي تويتر.

وكتب بلينكن : "استمرارا للدبلوماسية المهمة وجهاً لوجه في بكين ، التقيت اليوم بمدير مكتب الشؤون الخارجية المركزي وانغ يي لإجراء مناقشات حول مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية التي تؤثر على الناس في الداخل وحول العالم".

وأضاف وزير الخارجية الامريكي: "استمعت بفرصة لقاء خريجي برامج التبادل لدينا، تشترك جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة في تاريخ غني من التبادلات الشعبية ، وتستمر هذه البرامج في لعب دور حيوي".

التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، مع كبير الدبلوماسي الصينيين، وانج يي، في بداية اليوم الثاني والأخير لزيارة نادرة لبكين، تهدف إلى منع العديد من الخلافات بين القوى المتنافسة.

وصافح بلينكن كبار الدبلوماسيين خلال استقبال رسمي في دار الضيافة في ولاية ديويوتاي في بكين، قبل محادثات قال مسؤولو وزارة الخارجية إنها استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا.

وتتجه كافة الأنظار حول ما إذا كانت بلينكن سيلتقي أيضا مع الرئيس الصين،ي شي جين بينج، في وقت لاحق من اليوم، وهو ما توقعت به مصادر مطلعة إلا انه لم يتم التأكيد بعد من قبل وزارة الخارجية أو المسؤولين الصينيين.