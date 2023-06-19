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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة بشأن مستقبل نجم الزمالك مع الفريق

الزمالك
الزمالك

أعلن اللاعب أحمد حسن استقرار الزمالك علي بقاء إبراهيما نداي الموسم المقبل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب أحمد حسن:"الزمالك يستقر على بقاء إبراهيما نداي الموسم المقبل".

 

لا يزال الحديث مستمرا عن مشاركة الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يرى البعض أنه أمر مستبعد ومستحيل، فيما يرى البعض الآخر أنه أمر ممكن وجائز الحدوث.

من ضمن المتفائلين بشأن مشاركة الزمالك في مونديال الأندية 2025 هو المعلق الرياضي طارق الأدور، والذي أثار الجدل بتصريحاته الأخيرة.

مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

علق طارق الأدور على فرصة لعب الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حال تتويجه بكأس الكونفدرالية المقبلة، قائلا إن الزمالك لديه فرصة للعب كأس العالم للأندية، إذا فاز ببطولة الكونفدرالية المقبلة لكن بشروط.

وأضاف المعلق الرياضي في تصريحات إعلامية، أن تتويج الزمالك بالكونفدرالية لا يعني ضمان مشاركته بمونديال الأندية، حيث يحتاج لخروج كل من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

ووفقا لتصريحات الأدور، يحتاج الزمالك أيضًا لخروج سيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي وبيراميدز، من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، ليضمن الفارس الأبيض بذلك المشاركة بمونديال الأندية 2025.

 

الزمالك

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