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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ناصر: انتخابات غرفة الجيزة كانت حدثا نزيها.. وأشكر أعضاء الجمعية العمومية

صدى البلد

تقدم النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس الإدارة بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية ومنتسبى غرفة الجيزة الذين أثبتوا بحضورهم وأدائهم الرائع أنهم نموذج يحتذى به في انتخابات مجلس إدارة الغرفة والتي أجريت بمقر الغرفه بالجيزة فى حدث انتخابى نزيه وانتهت بإعلان فوز جميع أعضاء قائمه أفعال لا أقوال 

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وقال ناصر إننا نرجوا أن تكون هذه الخطوة مرحله جديده في مسيره العطاء لجميع تجار وصناع ومقدمي الخدمات من أعضاء الغرفة بمحافظه الجيزه برعايه ودعم وزير التجارة والصناعه المهندس أحمد سمير وقياده اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه لتحقيق مانصبوا اليه من امال وطموحات وفقا لخطه الدوله المصريه تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه
وتقدم رئيس تجارية الجيزة بالتهنئة الى زملائه الفائزين بثقه أعضاء الجمعيه العموميه وقدم الشكر الي اللواء هشام ابو النصر مساعد اول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزه واجهزه الوزاره المعاونه على مابذلوه من جهد لتأمين العمليه الانتخابيه والي الاستاذ احمد رفعت العسقلاني رئيس اللجنه المشرفه على الانتخابات وأعضاء اللجنه

أحمد راشد محافظ الجيزة أعضاء الجمعية العمومية أجهزة الوزارة الرئيس عبد الفتاح السيسي العملية الانتخابية اللواء هشام أبو النصر

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