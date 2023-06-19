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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرقوا المقتنيات الثمينة..بيان عاجل من الخارجية السودانية بشأن اقتحام سفارة زيمبابوي

صدى البلد

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، بيانا بشأن إقتحام مقر سفارة زيمبابوي بالخرطوم.

وجاء في بيان الخارجية :"تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات اقتحام مليشيا الدعم السريع لمقر سفارة ومنزل سفير زيمبابوي،وسرق المقتنيات الثمينة،في خرق سافر للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية.تدعو الوزارة المجتمع الدولي لإدانة السلوك الإرهابي والإجرامي للميليشيا".
 

صعوبة وصول الإغاثات | كاتب صحفي : السودان يمر بمنعطف خطير

رحب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار بأي دور لمصر في حل الأزمة السودانية، ومشاركتها في أي مبادرة لإنهاء تلك الأزمة، مؤكدا أن القاهرة قادرة على التأثير والتعاطي بإيجابية مع القضية السودانية لأن الأوضاع في السودان لها تأثير مباشر على مصر باعتبارها إحدى دول الجوار.

وقال مالك عقار - في مؤتمر صحفي - إنه ناقش عددا من القضايا المشتركة خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الأزمة السودانية وتأثيراتها على الدولة المصرية وكيفية معالجتها.

وأضاف أنه تطرق خلال لقائه مع الرئيس السيسي إلى قضية اللاجئين السودانيين الذين تستضيفهم مصر، حيث إن هناك ما يقرب من 5 ملايين سوداني في مصر، كما أنه ناقش قضية العالقين السودانيين على الحدود المصرية، لافتا إلى وجود نحو ربع مليون عالق من السودانيين على الحدود.

وتابع أنه - خلال المباحثات مع الرئيس السيسي - تم الاتفاق على تسهيل إجراءات دخول العالقين السودانيين، حيث وجه الرئيس السيسي كل الجهات المعنية في مصر بالعمل على تسهيل هذه الإجراءات، معربا عن شكره للرئيس السيسي للاستجابة السريعة على هذه المطالب السودانية.

 

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