الرئاسة الفلسطينية تطالب أمريكا بالتدخل الفوري لوقف مجازر الاحتلال في جنين

طالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الإثنين، المجتمع الدول والإدارة الأميركية خاصة، بالتدخل فورا لوقف هذا جنون الاحتلال الإسرائيلي ومجازره بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره.

وأضاف أبو ردينة، بحسب وكالة "وفا" أن المجازر المتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وكان آخرها في مدينة جنين ومخيمها، وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح، بينهم 9 بحالة الخطر، هي محاولات لتفجير المنطقة وجرها إلى مربع العنف.

وتابع: أن الصمت الدولي والاكتفاء ببيانات الإدانة والتنديد هو ما يشجع حكومة الاحتلال على الاستمرار بجرائمها وشن حرب شاملة ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وقال الناطق باسم الرئاسة، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية إفشال كل الجهود العربية والدولية، التي بذلت مؤخرا لمنع التصعيد والتوتر.

وشدد على أن الأعمال العدوانية الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا لن تثنيه عن الاستمرار بنضاله المشروع حتى تحقيق تطالعاته بالتحرر وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.