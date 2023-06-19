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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتصفيق من الحاضرين .. رئيس النواب يتحدث عن عمر المختار بالبرلمان الليبي

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب المصري

قال رئيس مجلس النواب، خلال كلمته اليوم بالبرلمان الليبي، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية" .. “قبل أن ألقي كلمتي الرسمية أنا وزميلاتي وزملائي فى الوفد المصري اليوم لم نشعر أننا انتقلنا من مصر إلى بلد آخر”.

وأضاف: “لا أتحدث عن ليببا أنها الوطن الثاني لنا، هي وطننا نحن نشعر أننا من داخلنا شعب واحد فى موقعين جغرافيين ولكن وطن واحد كذلك، وكنت أتحدث مع سيادة الرئيس وقلت له يا سيادة الرئيس التاريخ سوف يذكر العظماء الحكماء أمثال سيادتكم، والتاريخ لن يذكر الجنرال الإيطالي ولكنه يذكر جيدا البطل المجاهد عمر المختار”.

وتابع: “التاريخ دائما يذكر الأبطال الذين حرروا بلادهم وافتدوا حياتهم لوطنهم ولشعبهم العظيم”.

ئيس مجلس النواب المصري البرلمان الليبي القاهرة الإخبارية ليببا لبطل المجاهد عمر المختار”

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