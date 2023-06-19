عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل ثلاث لاعبات من منتخب مصر لربع نهائي سلاح الشيش ببطولة إفريقيا

صدى البلد

استطاعت ثلاث لاعبات من المنتخب المصري للمبارزة التأهل للدور ربع النهائي في منافسات فردي السيدات لسلاح الشيش ببطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

واستطاعت يارا الشرقاوي التأهل لربع النهائي بعد فوزها علي بطلة تونس بدور الـ16 لتصعد لمواجهة مواطنتها نهي هاني التي تأهلت لدور الـ8 عقب فوزها على بطلة تونس.

بينما حسمت نورا منير تأهلها لربع النهائي بعد فوزها علي  بطلة الكونغو الديموقراطية بدور الـ16 لتصعد لمواجهة بطلة تونس بدور الـ8.

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين.

وتمكن أبطال سيف المبارزة من التأهل للأدوار الإقصائية حيث تأهل كل من محمد السيد وأحمد السيد ومحمد ياسين إلى دور ثمن النهائي مباشرة، فيما لحق بهم أحمد السكري بعد الفوز على نظيره بطل جنوب إفريقيا في دور الـ32.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص.. تحد لـ"يوتيوبر هندي" انتهى بكارثة| شاهد

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

جرده من ملابسه.. إجراء صادم لـ بوتين يدفع زيلينسكي للهروب خارج أوكرانيا

قرار عاجل من جنايات أمن الدولة بشأن معتز مطر وعبدالله الشريف

محمد رمضان نمبر 4.. تعرف على إيرادات الأفلام أمس

نهائي مصري خالص في سلاح الشيش سيدات ببطولة إفريقيا

بسبب بايدن وترامب.. انقسام غير مسبوق في أمريكا |ماذا يحدث؟

اتقوا الله في الدماء والضعفاء| 5 رسائل لـ "الأوقاف" بمؤتمر نواكشوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها دوخة وصداع.. أعراض تؤكد إصابتك بضربة شمس لاتتجاهلها

ظهور كنيسة مغمورة بعد جفاف نهر بالمكسيك يثير الجدل.. اعرف القصة

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لفستان بوسي.. ووفاة شيف لبناني شهير بأزمة قلبية.. وروشتة للالتهابات

فيديو

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ