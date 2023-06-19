بعد استشهاد 3 فلسطينيين.. بيان شديد اللهجة من تركيا ضد إسرائيل

أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين، زيادة إسرائيل لأنشطتها الاستيطانية "غير القانونية" ومخططات إنشاء مستوطنات جديدة.

وشددت الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاثنين، على رفضها للخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، مضيفة أنها "تتعارض بالكامل مع القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، ولا يمكن القبول بها".

وأكدت تركيا أنها ستواصل دعم الجهود الرامية إلى حل الدولتين من أجل إقامة دولة فلسطينية متكاملة جغرافياً ومستقلة وذات سيادة، على أساس حدود عام 1967، وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها إلى 3 شهداء بينهم طفل و45 إصابة، بينهم 9 بجروح خطيرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، صباح اليوم الإثنين، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الاحتلال ومسلحين فلسطينيين في جنين وحي الجابريات.