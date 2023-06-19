غدا.. بدء أعمال منتدى صندوق الأوبك للتنمية في العاصمة النمساوية فيينا

تنطلق غدا أعمال منتدى صندوق (الأوبك) للتنمية الدولية الثاني، في أحد القصور التاريخية في العاصمة النمساوية فيينا.



وذكر الصندوق- في بيان، اليوم /الاثنين/- أن المنتدى مخصص للإجابة على الأسئلة العالمية الملحة مثل التحول في تمويل التنمية، وتحقيق التوازن بين التحديات العالمية والتأثير المحلي، وكيفية تنشيط الجهود التي تشتد الحاجة إليها لدعم المجتمعات الأكثر ضعفا في وقت الأزمات العالمية الشديدة.



ومن المقرر أن يفتتح أعمال المنتدى، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة، ورئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي الدكتور أكينوومي أديسينا، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، والرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو.



يشار إلى أن صندوق (الأوبك) يعمل بالتعاون مع شركاء من البلدان النامية ومجتمع التنمية الدولي؛ لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم.