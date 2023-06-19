اتهامات القنبلة القذرة تعود من جديد.. دعوات روسية بمراقبة النشاط النووي الأوكراني

قال أحد كبار مسؤولي التجسس في روسيا، اليوم الاثنين، إنه يأمل أن تبحث الوكالة الدولية للرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في النشاط النووي الأوكراني الذي قال إنه قد يشير إلى أن كييف كانت تصنع "قنبلة قذرة".

ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يقدم سيرجي ناريشكين، رئيس المخابرات الأجنبية في روسيا، أدلة وثائقية لدعم تأكيداته.

ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية على الفور على طلب التعليق.

قالت كييف في الماضي إنها تتحمل مسؤولياتها عن الطاقة النووية على محمل الجد أثناء اتهام روسيا بالتهور عندما يتعلق الأمر باحتلالها للمحطة النووية زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.

وقال ناريشكين في بيان إن "خدمته لديها معلومات مفادها أن مجموعة من "الوقود المشع" قد تم إرسالها سرا من مصنع ريفن النووي في غرب أوكرانيا للتخلص منه في منشأة لتخزين الوقود المستهلكة في تشرنوبيل".

وأكد أن هذا الإجراء، كان "مشبوهًا" ولا يمكن تفسيره إلا من قبل كييف التي تعتزم إنشاء "قنبلة قذرة"، ويجمع بين المواد المشعة مع المتفجرات التقليدية.

وقد اتهمت روسيا سابقا أوكرانيا، دون تقديم أدلة، بالتخطيط لاستخدام مثل هذه القنبلة القذرة، وسط مخاوف من كلا الجانبين من أن القتال حول محطة زابوريجيا النووية، التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد أيام قليلة من حرب أوكرانيا في وقت مبكر من العام الماضي، إلى كارثة.