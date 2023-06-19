الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى: تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية لإدارة التدريب بالشركة

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس عادل حسن، تجديد شهادة الأيزو الدولية 9001 :2015 للإدارة العامة للتدريب، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وأشار رئيس صرف القاهرة، إلى أنه تم تجديد الاعتماد بعد مراجعة الجهة المانحة "NES"، لكافة اشتراطات اعتماد الشهادة، لافتاً إلى أن الشركة تُولي اهتماماً بالغاً بمنظومة التدريب بهدف تعزيز وتنمية مهارات العاملين.

من جانبه، قال رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية أحمد التهاميإأن الشركة لديها ثلاثة مراكز متطورة لتدريب العاملين، مشيراً إلى أن الشركة توفر أحدث البرامج التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة العاملين بالشركة بالإضافة إلى أن اداره الجوده بالشركه تؤدي دورها في التنسيق بين الجهات المانحه والإدارات المختلفه بالشركه باحترافيه.