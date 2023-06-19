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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النائب حسام عوض يكشف العوامل المؤثرة على الاقتصاد المصري

النائب حسام عوض اللّه
النائب حسام عوض اللّه

وأضافتلنائب حسام عوض اللّه رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه يوجد العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المصري وحجم التجارة بين مصر وبقية الدول الأفريقية في حالة تنفيذ تخفيضات الجمارك في إطار المنطقة الحرة القارية الأفريقية، هنا بعض النقاط التي يمكن أن تؤثر على هذه العملية:

1. زيادة حجم التجارة: من المتوقع أن تؤدي تخفيضات الجمارك في إطار المنطقة الحرة القارية الأفريقية إلى زيادة حجم التجارة بين مصر وبقية الدول الأفريقية. تنخفض التكاليف والقيود التجارية، وتصبح المنتجات الأفريقية أكثر تنافسية في السوق المصرية والعكس بالعكس.

2. تنوع السلع والخدمات: يمكن أن يؤدي زيادة حجم التجارة إلى توفر مجموعة أوسع من السلع والخدمات المتوفرة في السوق المصرية. يمكن للمستهلكين المصريين الاستفادة من تنوع المنتجات والخدمات المقدمة من الدول الأفريقية بأسعار أقل.

3. تعزيز الاستثمارات: قد تتسبب تخفيضات الجمارك في زيادة الاستثمارات بين مصر والدول الأفريقية الأخرى. قد تجذب مصر المزيد من الشركات والمستثمرين الأفارقة الراغبين في استغلال الفرص التجارية المتاحة وتطوير الشراكات التجارية.

4. تحفيز الصادرات المصرية: بالإضافة إلى زيادة حجم الواردات من الدول الأفريقية، يمكن أن تسهم تخفيضات الجمارك في تحفيز الصادرات المصرية إلى تلك الدول. تصبح المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق الأفريقية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة في البلاد.

5. تحديات التنفيذ: قد تواجه عملية تنفيذ تخفيضات الجمارك في المنطقة الحرة القارية الأفريقية بعض التحديات التنظيمية والبنية التحتية. يتطلب تنفيذ القانون بشكل فعال التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وتحسين البنية التحتية الحدودية والنظم الجمركية.

 

وأضاف النائب أن تنفيذ تخفيضات الجمارك في إطار المنطقة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن يساهم في تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وبقية الدول الأفريقية، ومع ذلك، يجب أن يتم تنفيذها بشكل صحيح وتوفير الدعم اللازم للشركات والقطاعات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة وتجنب التحديات المحتملة.

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