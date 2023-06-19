أوسوريو يقرر منح لاعبي الزمالك راحة 24 ساعة

قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء فاركو المقبل في مسابقة كأس مصر.

وكان المدير الفني يرغب في خوض مباراة ودية مساء اليوم ، مع أحد أندية القسم الثاني إلا أن انتهاء المسابقة حال دون ذلك في ظل حصول كافة الفرق على راحة بعد انتهاء الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.