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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن جولة بأمريكا اللاتينية والكاريبي.. مباحثات إماراتية فنزويلية لتطوير العلاقات بين البلدين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

زارت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، جمهورية فنزويلا البوليفارية في إطار جولة بدول أمريكا اللاتينية والكاريبي وذلك وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات.

والتقت الوزيرة الإماراتية مع نيكولاس مادورو موروس، رئيس فنزويلا، وعدد من كبار المسؤولين حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنزويلا وسبل تعزيزها.

وتأتي زيارة الهاشمي في أعقاب الزيارة التي قامت بها الدكتورة دلسي رودريغيس نائبة الرئيس الفنزويلي، إلى دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر 2022.


كما عقدت الوزيرة الإماراتية محادثات مع دلسي رودريغيس نائبة الرئيس وايبان ادواردو بينتو وزير الخارجية، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

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