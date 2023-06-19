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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل أفشى سرًا .. مجلة بريطانية تحذف مقالًا لـ قائد البحرية

القائد العام للبحرية
القائد العام للبحرية البريطانية بن كي

حذفت مجلة بريطانية مقالا به تصريحات لقائد البحرية البريطانية، بن كي، يشير فيه إلى الصعوبات التي تواجههم في تجنيد أشخاص للخدمة في الغواصات النووية، التي تعد جزءا من الثالوث النووي للبلاد.

نُشر المقال في مجلة The House على شبكة الإنترنت والذي سرعان ما تم حذفه، وبالبحث عنه على الموقع الإلكتروني للمجلة كانت تظهر رسالة 404 التي تفيد بعدم العثور على الصفحة.

وبالرغم من ذلك لا يزال محتوى المقابلة متاحا من قناة "سكاي نيوز" والتي نقلت كلمات بن كي عن الصعوبات الرئيسية في التجنيد والتي تكمن في الطبيعة الخاصة لخدمة الغواصات، التي تتضمن البقاء تحت الماء لعدة أشهر دون التمكن من الاتصال بالعائلة، وغالبا دون معرفة مكانك.

ووفقا لشبكة سكاي نيوز قال قائد البحرية البريطانية: "لن أقول هنا إن لدينا إقبالا كبيرا، نحن نخوض بشكل أساسي حربا من أجل استقطاب الأفراد الواعدين في هذا البلد، وهذا ليس سرا كبيرا".

ولكن بعد بضع ساعات، تمت استعادة الوصول إلى المقال.

وأضاف بن كي في مقابلته مع The House: "عندما انضممت إلى البحرية كان العدد 75 ألفا، فيما أصبحنا الآن 36 ألفا. ولأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نحتاج إلى التوسع"، مشيرا إلى أن البحرية الملكية على مدى السنوات الثمانين الماضية فقط "تم تقليصها بنجاح".

وقد ذكرت القناة أن البحرية البريطانية مسلحة بأربع غواصات نووية من طراز "فانغارد" وعدد من الغواصات من فئة "استيوت"، القادرة أيضا على حمل صواريخ نووية.

البحرية البريطانية

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