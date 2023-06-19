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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو هتعيّد فى مطروح.. السكة الحديد تطلق قطارات نوم ومكيفة | إليك المواعيد

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

طرحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس، فى إطار استعدادات الهيئة لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية وإستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مطروح بالتزامن مع عيد الأضحى 2023.

وفي التقرير التالي نستعرض مواعيد قطارات القاهرة مطروح:

يتم تشغيل قطار  939 / 940 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسي مطروح )  على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق.


- تشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة ( القاهرة / مرسي مطروح )  على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساءاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً بتركيب عدد  8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً طبقاً للجدول المرفق.


- كما يتم تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة (مرسي مطروح / القاهرة) على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسي مطروح يومياً طبقاً للجدول المرفق.


- يتم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة  مكيفة (مرسي مطروح / القاهرة) على أن يقوم من محطة مرسي مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساءاً بتركيب عدد  8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسي مطروح يوميا طبقاً للجدول المرفق.

- يتم تشغيل قطار نوم 773 / 772 القاهرة / مرسى مطروح أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) بتركيب 8 عربات نوم ، و مكيف أسبانى أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 9 عربات مكيفة  على أن يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل  مرسى مطروح الساعة 05:30  صباحاً  طبقاً للجدول المرفق.


-يتم تشغيل قطار 775 / 774 مرسى مطروح / القاهرة مطروح   أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 8 عربات نوم  ، و مكيف أسبانى أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة )  بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح  الساعة 22:30 مساءاً ويصل  القاهرة الساعة 05:35  صباحاً  طبقاً للجدول المرفق . 

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