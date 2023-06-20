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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كيف انتصر الحوار الوطني لأهداف ثورة 30 يونيو ؟ برلمانية تجيب

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

أكدت  الكاتبة الصحفية ، فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب ، أن الحوار الوطني من أعظم إنجازات ثورة يوينو، فقد جاء لمناقشة مختلف قضايا الوطن، وكان ذلك بمشاركة واسعة من ممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة والنقابات المهنية فى مصر، فى الوقت الذى أكد فيه مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الجميع مدعو للمشاركة، ولن يُستبعد إلا من مارس العنف أو حرّض عليه ضد مصر وشعبها، إلى جانب كل من لا يقبل الدستور الحالى للبلاد الصادر عام 2014، فى إشارة إلى تنظيم الإخوان الإرهابى.

 

و  أوضحت " الشوباشي " في تصريحات خاصة لصدى البلد أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ولا زالت تطمع  فى أن يكون الحوار الوطنى مدخلاً لهم فى التسلل إلى مصر مرة أخرى،  إلا أنه  ومنذ انطلاق الجلسات فى 3 مايو وحتى الآن، لم يأتِ الإخوان والتابعون لهم إطلاقاً، على ذكر الحوار الوطنى، سواء بالفشل أو النجاح، ولا حتى هاجموه، لأن الحقيقة راسخة في الأذهان و ظاهرة أمام الجميع .

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وأشارت عضو النواب إلى أن الحوار الوطني يتسع الحوار لكافة القوى السياسية والأطياف المختلفة بالمجتمع، بما يمكن من استكمال أهدافها في بناء دولة وطنية حديثة تتفق مع آمال وطموحات الشعب المصري وما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة والمضي قدما نحو مسيرة الديمقراطية والمشاركة،ولينتصر أيضا لأهداف ثورة 30 يونيو . 

فريدة الشوباشي الحوار الوطني ثورة يوينو تنظيم الإخوان

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