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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنواب: توجيه واضح بدعم الملف الليبي بالمحافل الدولية

صدى البلد

أجمع أعضاء بمجلسي النواب المصري والليبي، خلال زيارة حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى ليبيا، على أهمية العلاقات التي تجمع البلدين، والترابط التاريخي بينهما، الذي تنعكس آثاره في الوقت الحالي على العلاقات بين الجانبين.

وأكد البرلماني المصري كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك توجيهًا واضحًا من جانب "جبالي" لدعم الملف الليبي بالمحافل الدولية كافة، مشيرًا إلى مدى ترابط العلاقات بين الشعبين المصري والليبي.

وأضاف أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري كانت دومًا صوت ليبيا في العديد من المحافل الدولية والإقليمية، وداعمة لوحدة الأراضي الليبية ومؤسساتها.

من جهته؛ شدد البرلماني المصري أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، على حرص القيادة المصرية على دعم ليبيا واستقرارها وأمنها.

أعضاء بمجلسي النواب المصري والليبي رئيس مجلس النواب ليبيا حنفى جبالى الشعبين المصري والليبي

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