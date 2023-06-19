عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية التونسية: وفاة رجل أمن متأثرا بجراحه بعد تعرضه للطعن بالسفارة البرازيلية

صدى البلد

أفادت وزارة الداخلية التونسية في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، أن الرجل الذي تم طعنه أمام سفارة البرازيل بتونس توفي متأثرا بإصابته.

وجاء في النبأ العاجل: "وفاة رجل أمن متأثرا بجراحه بعد تعرضه للطعن أمام السفارة البرازيلية".

ادعى أنه بستاني.. تونس تعتقل مهاجم فرد الأمن أمام السفارة البرازيلية

أعلنت الداخلية التونسية، القبض على منفذ هجوم أسفر عن إصابة رجل أمن أمام سفارة البرازيل في منطقة البحيرة بالعاصمة.

وحسب إذاعة “موزاييك” التونسية، أكدت الداخلية التونسية القبض على المعتدي على فرد أمن أمام سفارة البرازيل، وذلك بعد إطلاق النار عليه وإصابته على مستوى الساق ونقله للمستشفى في انتظار استكمال التحقيق معه.

وكان فرد الأمن قد تعرض اليوم الاثنين أمام سفارة البرازيل بالبحيرة للطعن بآلة حادة من قبل شخص أثناء التحري معه حول أسباب تواجده بمحيط السفارة.

وقالت مصادر أمنية إن المهاجم إدعى أنه بُستاني في السفارة وبسؤال فرد الأمن له عن سبب تواجده سدد له طعنة بآلة حادة كانت بحوزته. 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص.. تحد لـ"يوتيوبر هندي" انتهى بكارثة| شاهد

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

«البحوث الإسلامية» يعقد المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر إلى دول العالم

بيان عاجل من الصين بشأن زلزال سوريا المدمر

جرده من ملابسه.. إجراء صادم لـ بوتين يدفع زيلينسكي للهروب خارج أوكرانيا

قرار عاجل من جنايات أمن الدولة بشأن معتز مطر وعبدالله الشريف

محمد رمضان نمبر 4.. تعرف على إيرادات الأفلام أمس

نهائي مصري خالص في سلاح الشيش سيدات ببطولة إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها دوخة وصداع.. أعراض تؤكد إصابتك بضربة شمس لاتتجاهلها

ظهور كنيسة مغمورة بعد جفاف نهر بالمكسيك يثير الجدل.. اعرف القصة

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لفستان بوسي.. ووفاة شيف لبناني شهير بأزمة قلبية.. وروشتة للالتهابات

فيديو

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ