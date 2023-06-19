أسلحة غير صالحة للاستعمال.. كارثة تهدد الجيش الأوكراني

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن الشركات الغربية لم تزود كييف ببعض الأسلحة، وأرسلت جزءا من الأسلحة غير صالحة للاستعمال لـ الجيش الأوكراني.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أنه “من فبراير إلى نهاية عام 2022، حولت السلطات الأوكرانية أكثر من 800 مليون دولار لموردي الأسلحة”.

وأضافت، نقلا عن مصادر، أن هذه العقود لم يتم الوفاء بها بشكل كامل أو جزئي.

وحسب “نيويورك تايمز”، أكد نائب وزير الدفاع الأوكراني فولوديمير جافريلوف: "كانت لدينا حالات عندما دفعنا ولم نتلق".

وأفادت التقارير، بأن الأسلحة التي تم توفيرها كجزء من المساعدة من الدول الغربية غالبًا ما كانت غير صالحة للاستعمال أو تتطلب إصلاحات جادة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع شبكة “آر تي” الروسية، إن مهمة نزع السلاح في أوكرانيا قد اكتملت إلى حد كبير: فهي تستخدم أسلحتها أقل فأقل، معتمدين فقط على أنظمة الأسلحة التي تزودها بها الدول الغربية.