نفايات المستشفيات تنتشر على طول الشواطئ الفنزويلية |فيديو

أذاعت فضائية “يورونيوز” عربية، لقطات يظهر من خلالها، تكدّس نفايات المستشفيات على شاطئ “بابارو” الفنزويلي عند مصب نهر توي الواقع على مسافة 130 كيلومترا من كراكاس.

وتغطي سجادة من الزجاجات والعبوات البلاستيك شاطئ بابارو، فيما تصطاد أسراب من الطيور البحرية فرائسها بين القمامة.

نفايات المستشفيات

ويجمع بعض المتطوعين نفايات المستشفيات بانتظام قدر المستطاع على الساحل الفنزويلي، على قول لويزا إسكوبار، رئيسة منظمة "فودينا" غير الحكومية التي تقوم منذ 30 عاما بجمع النفايات التي انتهى بها المطاف على الشاطئ وفرزها.